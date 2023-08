1 Immerhin: Die Betonteile des Anbaus am Amtsgericht stehen schon. Foto: /Karin Ait Atmane

Der Rohbau steht, viel mehr aber noch nicht: Der Um- und Anbau am Amtsgericht Nürtingen wird wohl erst Ende 2025 fertig. Das hat Auswirkungen.















Link kopiert

Alle Abteilungen an einem Standort zusammenführen, mehr Platz schaffen und an heutige Erfordernisse anpassen - das ist der Plan für das Nürtinger Amtsgericht, das derzeit noch auf zwei Adressen in der Stadt verteilt ist: den Hauptsitz in der Neuffener Straße und die Außenstelle mit Nachlass- und Betreuungsgericht im Salemer Hof in der Alleenstraße 8. Das Land hat vor gut zwei Jahren rund neun Millionen Euro freigegeben, um das bestehende Amtsgericht-Gebäude mit einem Neubau zu erweitern und ein „modernes Arbeitsumfeld für alle Beschäftigten“ zu schaffen, so eine damalige Pressemitteilung.