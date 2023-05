1 Die Strohgäubahn fährt längere Zeit nicht. Foto: /Simon Granville

In der Zeit von Pfingstsamstag bis 11. Juni wird auf der Strecke der Strohgäubahn gebaut. Das hat Auswirkungen auch auf Autofahrer.















Es sind bald Schulferien – das bedeutet nicht nur unterrichtsfreie Tage für die Kinder und Jugendlichen. Das markiert auch den Beginn für die Bauarbeiten an der Strohgäubahn.

Wie der Zweckverband Strohgäubahn mitteilt, wird im Stadtgebiet von Münchingen am Bahnübergang „Stuttgarter Straße“ gebaut. Die Arbeiten beginnen am Samstag, 27. Mai, und dauern bis Sonntag, 11. Juni. In diesem Bereich passt die Gleislage nicht mit dem Kurvenradius überein. Die Züge schwanken daher laut dem Zweckverband bei der Überfahrt dieses Bereiches stark und nutzen dabei Gleise und Fahrzeugkomponenten überdurchschnittlich ab.

Im Kontext der Bauarbeiten muss auch die Gleislage auf dem Bahnübergang „Stuttgarter Straße“ angepasst werden. Dafür wird die Stuttgarter Straße in diesem Bereich für den Verkehr gesperrt. Es wird eine örtliche Umleitung über die Ziegeleistraße, Goethestraße und Kornwestheimer Straße eingerichtet. In diesen Straßen gilt dann ein Parkverbot, da die Buslinien über diese Strecken umgeleitet werden. Der überörtlicher Verkehr wird über die B 10 geleitet.

Neben diesen größeren Bauarbeiten werden zudem kleinere Arbeiten gemacht. So sollen etwa die kompletten Gleise durch einen Fräszug bearbeitet werden. Außerdem wird am Bahnübergang „Kleintierzüchter“, der zwischen Schwieberdingen und Hemmingen liegt, gearbeitet. Um die Bauzeit möglichst kurz zu halten, sei auch in den Nachtstunden mit lärmintensiven Arbeiten zu rechnen, heißt es in der Mitteilung.

Während der Bauzeit – die Verantwortlichen gehen von einer Dauer von 27. Mai bis 11. Juni aus – muss die Strohgäubahn für den Eisenbahnverkehr komplett gesperrt werden. Die Züge werden in dieser Zeit durch Busse ersetzt. Die Fahrzeit der Ersatzbusse für die Gesamtstrecke ist allerdings nichtvergleichbar: sie ist in etwa 15 Minuten länger, als die der Züge.

Der Ersatzfahrplan ist auf den Homepages des VVS, der DB sowie auf www.weg-bahn.de oder www.strohgäubahn.de einsehbar.