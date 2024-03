Bauarbeiten in Esslingen: Am Verkehrsknoten wird es eng

Am Verkehrsknoten wird es eng

Bauarbeiten in Esslingen

1 In der Schorndorfer Straße in Esslingen wird ab Mai gebaggert. Sie erhält eine Linksabbiegespur in die Plochinger Straße. Foto: Roberto Bulgrin

Esslingen bekommt eine weitere Baustelle. An der Schorndorfer Straße wird eine Linksabbiegespur eingerichtet. Verkehrsteilnehmer und Anwohner brauchen während der Arbeiten gute Nerven beim Meistern der Umleitungen und Sperrungen.











Die Baumaßnahme ist nicht das Problem: „Es ist wirklich eine Nullachtfünfzehn-Baustelle“, sagt Norbert Seidel vom Esslinger Tiefbauamt. Die Herausforderungen bei der Errichtung einer Linksabbiegespur von der Schorndorfer Straße bergab in die Plochinger Straße in Richtung Zell liegen laut dem städtischen Mitarbeiter ganz woanders: Schwierig sei das Handling der Umleitungen und Sperrungen für den Individual- und den Busverkehr rund um die Baustelle an dem viel befahrenen Verkehrsknotenpunkt. Die Stadt Esslingen erhofft sich von der veränderten Verkehrsführung eine Entlastung für die hochfrequentierte Verbindung zwischen dem Schurwald und dem Neckar. Beginnen sollen die Arbeiten im Mai.