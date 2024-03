Bauarbeiten auf der Tälesbahn und im Neckartal: Bahnstrecken bei Nürtingen gesperrt

1 Der MEX18 nach Tübingen, hier auf einer Archivaufnahme im Esslinger Bahnhof. Foto: Ines Rudel

In den Osterferien wird der Bahnhof in Nürtingen wegen Bauarbeiten gesperrt. Sowohl auf der Tälesbahn als auch auf der Neckartal-Strecke nach Tübingen wird an den Gleisen gearbeitet.











Der Bahnhof in Nürtingen wird von Freitag, 22. März, 21 Uhr, an gesperrt. Die DB-Netztochter Infra GO plant Bauarbeiten im Bereich Nürtingen. Deshalb ist die Bahnstrecke Tübingen-Plochingen zwischen Metzingen und Wendlingen in beide Richtungen nicht befahren. Bis Dienstag, 2. April, 5 Uhr, wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen angeboten. Da auch die Tälesbahn nicht in den Bahnhof Nürtingen einfahren kann, nutzt die WEG den Zeitraum ab 23. März, um eine Langsamfahrstelle beim Bahnübergang Carl-Benz-Straße in Nürtingen zu sanieren. Auch im Neuffener Tal gibt es daher einen Ersatzverkehr mit Bussen. Von Karfreitag bis Ostermontag soll die Tälesbahn wieder verkehren, der Bahnhof Nürtingen bleibt jedoch gesperrt und die Züge beginnen und enden am Haltepunkt Vorstadt. Zwischen Vorstadt und Busbahnhof wird es einen Buspendelverkehr geben.

Ab Montag, 25. März, wird zwischen Oberensingen und Grötzingen die Landesstraße 1185 saniert, sodass der Busverkehr über das Neckartal nach Aich umgelenkt wird. Die Linie 167 fährt weiter nach Grötzingen, bei der Linie X 16 entfallen alle Haltestellen zwischen Nürtingen Neckarbrücke und Aich Stern. Der Umleitungsfahrplan der Linie 167 gilt bis zum Abschluss der Bauarbeiten an der Landesstraße 1185. Der neue Fahrplan der Linie 167 wird erst ab 3. April gefahren.

Weitere Informationen online unter: www.vvs.de