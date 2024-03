Bauarbeiten ab Freitag: Zugausfälle zwischen Esslingen und Bietigheim-Bissingen

1 Auf einigen Bahnstrecken kommt es wegen Bauarbeiten zu Umleitungen und Zugausfällen. Foto: dpa/Sven Hoppe

Ab Freitag, 15. März, 22 Uhr gibt es Einschränkungen im Bahnverkehr zwischen Esslingen und Bietigheim-Bissingen. Die Arbeiten sind voraussichtlich am Freitag, 5. April beendet.











Link kopiert

Zusätzlich zu möglichen Zugausfällen wegen etwaiger Streiks müssen sich Bahnfahrerinnen und -fahrer von Freitag an auf Behinderungen wegen Bauarbeiten einstellen. Betroffen sind auch Verbindungen in den Kreis Esslingen: Zwischen Stuttgart und Kornwestheim kommt es von Freitag, 15. März, 22 Uhr, bis Freitag, 5. April, 6 Uhr, zu betrieblichen Beeinträchtigungen zwischen Esslingen und Bietigheim-Bissingen, teilt die Südwestdeutsche Landesverkehrsgesellschaft mit. Die Linie 18 (Osterburken-Tübingen) wird bis auf einige Ausnahmen zwischen Ludwigsburg und Esslingen über die Schusterbahn umgeleitet. Die Stationen Stuttgart-Hauptbahnhof und Stuttgart-Bad Cannstatt entfallen, ersatzweise gibt es einen Halt in Kornwestheim. Dort besteht Anschluss an die S-Bahn.

Von den Arbeiten betroffen sind zudem die Züge der Linien 12 und 18 zwischen Wendlingen und Metzingen, und zwar von Freitag, 22. März, ab 21 Uhr, bis Dienstag, 2. April, bis 4.45 Uhr. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet.

Auch außerhalb des Kreises Esslingen gibt es Zugausfälle: Die Linien 17 a und 17c (Karlsruhe-Stuttgart und Bruchsal-Stuttgart) fahren bis auf wenige Ausnahmen zwischen Bietigheim-Bissingen und Stuttgart nicht. Die Linie 12 zwischen Heilbronn und Tübingen verkehrt nur zwischen Stuttgart und Tübingen sowie zwischen Bietigheim-Bissingen und Heilbronn. Fahrgäste müssen zwischen Bietigheim-Bissingen und Stuttgart Hauptbahnhof die S-Bahn nutzen.