1 Sebastian Hartmann fühlt sich wohl in Ludwigsburg. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Sebastian Hartmann gilt als Basketball-Talent in Deutschland. Dennoch hat er Bayern München den Rücken gekehrt und spielt lieber in Ludwigsburg. Und bald in den USA?















Die Bayern kommen. Die Vorfreude auf das Spiel des Jahres gilt längst nicht mehr nur im Fußball, sondern seit einigen Jahren auch im Basketball. So wie am Sonntag (18 Uhr) wieder für die MHP Riesen im Allgemeinen – und ihren Spieler Sebastian Hartmann im Besonderen. Denn der wechselte vor dieser Saison die Seiten. Ludwigsburgs Riesen statt Weltclub aus München. Warum das? „Die Möglichkeiten, hier in der ersten Mannschaft dabei zu sein, erschienen mir größer, und das Umfeld ist sehr familiär.“ In München nicht? Doch schon, aber eben auch noch professioneller ausgerichtet mit acht hauptamtlichen Trainern, „und in einem Kader mit 16 Profis ist es schwerer, Spielpraxis zu sammeln“.