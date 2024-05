Basketball-Event: Korbwerfer auf dem Esslinger Marktplatz

1 Bereit: Hellas-Chef Georgios Nalpantis (links), OB Matthias Klopfer und Christoffer Mörbe vom Verband. Foto: Roberto Bulgrin

Im Juli wird im Herzen Esslingens ein DM-Qualifikationsturnier im 3x3-Basketball ausgetragen.











Link kopiert

Es ist ein Trend, der bei einigen Sportarten früher, bei anderen später einsetzte. Die Volleyballer gehen ebenso an den Strand wie die Handballer, Skifahrer brettern über Buckelpisten. Im Basketball, was ja schon in der traditionellen Variante ein vergleichsweise cooles Image hat, reduzieren sie die Spieler pro Team von fünf auf drei, schaffen ebenso einen Korb weg wie manche Konventionen und nennen das Ganze 3x3. Was viele nicht wissen: Diese Unterart ist sogar olympisch, im Sommer kämpfen die Sportlerinnen und Sportler in Paris im Schatten des Eiffelturms um Medaillen. Vorher noch macht die wachsende Szene Halt in Esslingen, um vom 19. bis 21. Juli bei Männern, Frauen und Jugend weiblich wie männlich jeweils ein Team für die deutschen Meisterschaften Ende August in Essen zu finden – und viel Spaß zu haben.