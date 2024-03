Basketball Champions League: MHP Riesen Ludwigsburg brauchen einen Sieg mit fünf Punkten Differenz

1 Ludwigsburg (mit Jaren Lewis, oben) gegen Bonn gab es bereits dreimal in dieser Saison. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Im Viertelfinale der Basketball Champions League stehen die Ludwigsburger bereits, doch für den Gruppensieg reicht nicht nur ein Sieg gegen Bonn.











Sind ausnahmsweise aller guten Dinge vier? Dreimal jedenfalls hatten die MHP Riesen Ludwigsburg in dieser Saison schon das Nachsehen gegen die Telekom Baskets Bonn, die an diesem Mittwoch (20 Uhr) zum letzten Gruppenspiel der Zwischenrunde in der Basketball Champions League in der MHP-Arena gastieren. Auch wenn beide Bundesligisten bereits für das Viertelfinale dieses europäischen Wettbewerbs qualifiziert sind, geht es noch um den Gruppensieg.

Und der wiederum bringt entscheidende Vorteile: Zum einen hätte die Mannschaft in einem möglichen dritten Viertelfinalspiel dann nochmals das Heimrecht, ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Zum anderen trifft der Gruppensieger auf einen Gruppenzweiten und geht somit den spanischen Schwergewichten wie Malaga oder Murcia aus dem Weg. Nicht von ungefähr sagt Trainer Josh King: „Wir haben die große Chance, einen Schritt in Richtung Final Four zu machen.“ Das ist das Endturnier der Champions League, das Anfang Mai ausgetragen wird.

Um das Ziel Gruppensieg zu erreichen, müssen die Riesen gegen Bonn gewinnen – und das mindestens mit fünf Punkten Differenz. Ob’s reicht? Die bisherigen Partien im Pokal, in der Liga sowie beim Hinspiel der Champions League gingen allesamt knapp aus, mit eben maximal fünf Punkten Unterschied. Für Spannung ist also gesorgt, wobei hinter dem Einsatz des Riesen-Kapitäns Yorman Polas Bartolo (Muskelprobleme) noch ein Fragezeichen steht.

Bereits am Donnerstag findet dann die Auslosung des Viertelfinales statt. Wo die Reise hingeht? Zunächst auf jeden Fall am Freitag (18.30 Uhr) in der Bundesliga zum Derby nach Tübingen.