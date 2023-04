1 Jacob Patrick ist mit 14 Punkten bester Ludwigsburger. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Lange Zeit haben Ludwigsburgs Basketballer den Bonner Star TJ Shorts im Griff, doch dann dreht der Spielmacher auf – und das Spiel.















Fast drei Viertel lang hatten die MHP Riesen Ludwigsburg am Mittwochabend in der Basketball-Bundesliga den Bonner Top-Scorer TJ Shorts im Griff und damit auch den Gegner, doch dann drehte der kleine Spielmacher (16 Punkte am Ende) die Partie. Er war jedenfalls maßgeblich am 18:0-Lauf seiner Mannschaft beteiligt, womit aus einem 53:60 aus Bonner Sicht ein 71:60 wurde – und damit die Vorentscheidung vor 5620 Zuschauern. „Das macht TJ Shorts Stärke aus“, sagte Bonns National-Center Leon Kratzer (ebenfalls 16 Punkte), „er kann auch mal einen schlechten Tag abschütteln.“

Am Ende verloren die Riesen das Nachholspiel dann deutlich mit 75:91 (41:41), und Ludwigsburgs bester Werfer Jacob Patrick (14 Punkte) sagte: „Ich glaube nicht, dass es an der Kraft gelegen hat, aber wir müssen einfach über die gesamte Spielzeit konstanter werden.“ Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt nach zuletzt drei Niederlagen nicht, am Sonntag schon wartet mit dem FC Bayern das nächste Top-Team.