Non-Food-Discounter Ausgebremst: Corona-Krise trifft auch Tedi, Action und Co.

Discounter haben in den vergangenen Jahren auch abseits des Lebensmittelhandels einen Siegeszug angetreten. In der Pandemie haben die Billiganbieter zwar an Schwung verloren. Doch könnte ihre große Zeit erst noch kommen.