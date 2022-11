1 Wolfgang Niedecken bei einem Konzert im Juni dieses Jahres in Hamburg. Foto: dpa/Markus Scholz

Drei Stunden lang begeistern Wolgang Niedecken und BAP in der Stuttgarter Liederhalle mit bewährten Qualitäten sein Publikum – und setzen jazzige Akzente.















Verdamp lang her, dass er zuletzt mal hier war? Ach was: Noch in bester Erinnerung sind jene kurzweiligen Bob-Dylan-Soirees, die Wolfgang Niedecken im vergangenen Herbst und im Frühjahr 2022 in Tübingen und Stuttgart absolvierte. Nun, kaum neun bis zwölf Monate später, steht er schon wieder auf einer schwäbischen Bühne, diesmal mit voller Kapelle und – nicht selbstverständlich in diesen Zeiten – vor ausverkauftem Haus: Zweitausendzweihundert Fans sind es, die den Ehrenvorsitzenden der Kölschrockszene und sein achtköpfiges BAP-Ensemble am Dienstagabend in der Liederhalle erleben wollen.