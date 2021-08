Einbruch in Kirchheim unter Teck Einbruchsversuch in Einfamilienhaus gescheitert

Noch unbekannte Täter haben wohl in der Nacht zum Montag versucht, in ein Einfamilienhaus in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) einzubrechen. Als die Polizei eintraf, flüchteten die Tatverdächtigen in den Wald.