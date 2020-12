In Nürtingen und Plochingen sind mutmaßliche Mitglieder einer Bande aufeinander losgegangen, vor dem Landgericht laufen drei Prozesse. Ist eine Nachfolgeorganisation der Red Legion am Werk?

Plochingen/Nürtingen - Seit vielen Wochen wird vor dem Landgericht Stuttgart eine Art Bandenkrieg verhandelt. Es laufen drei Prozesse parallel, deren Ende nicht abzusehen ist. Am 8. Februar wird in Nürtingen ein 19-Jähriger von mutmaßlich drei Angreifern durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Wenige Tage später, am 13. Februar, kommt es in Plochingen (Foto) zu einer Attacke, bei der auf zwei Männer im Alter von 21 und 29 Jahren eingestochen wird, einer wird zudem am Bein von einer Pistolenkugel getroffen. Die Polizei konnte einen Zusammenhang zwischen den Taten herstellen. Offenbar geht es um Revierstreitigkeiten innerhalb einer Gruppierung, die sich Team Red nennt, in Anlehnung an die verbotene Straßengang Red Legion, der sie nahestehen soll.