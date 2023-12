Band aus Kirchheim unter Teck: The Last Bash: Indie-Pop mit Rock’n’Roll-Attitüde

The Last Bash: Indie-Pop mit Rock’n’Roll-Attitüde

1 Die Vier durften 2023 auf dem Southside spielen. Foto: Welcome to The Last Bash

Die Band The Last Bash möchte ihr Publikum mit Indie-Rock-Sounds begeistern und orientiert sich dabei an bekannten Größen wie Arctic Monkeys oder The Killers. Im Sommer konnten sie bereits auf einem großen Festival auftreten.











Link kopiert

Max Bantlin, Thomas Schöttle, Till Mack und Tobias Schöttmer mischen sanften und dennoch kraftvollen Gesang mit fesselndem Songwriting. Vor fünf Jahren haben die Jungs aus Kirchheim die Band The Last Bash gegründet.

Was macht euch aus?

Inspiriert von Künstlern wie The Arctic Monkeys, The Killers und The Strokes, verbinden wir Indie-Pop mit einer Rock’n’Roll-Attitüde. Das Ergebnis ist eine einzigartige Nische, die wir selbst als „IndieTude“ bezeichnen. Damit möchten wir das Lebensgefühl einer getriebenen Generation widerspiegeln, die sich nach Liebe sehnt. Seit der Veröffentlichung unserer ersten Single „London“ über das eigene Label und einer durch gefeierte Live-Auftritte stetig wachsenden Fangemeinde, hat The Last Bash eine treue Anhängerschaft um sich gesammelt. Die durch die Corona-Krise geschenkte Zeit nutzten wir um zehn Songs zu arrangieren und aufzunehmen, die nun regelmäßig als Singles veröffentlicht werden.

Wie habt ihr zusammengefunden?

Sänger Max Bantlin und Gitarrist Thomas Schöttle spielten bereits seit 2013 in diversen Bandprojekten zusammen. Aus Ihren Erfahrungen gründeten sie 2018 das Projekt, das bald als The Last Bash bekannt wurde. Die Aufnahme des Bassisten Till Mack und des Schlagzeugers Tobias Schöttmer verlieh der Band eine grundsolide Rhythmusgruppe.

Wohin wollt ihr?

Wir möchten auf die großen Bühnen, Konzert spielen und ein eigenes Genre entwickeln. The Last Bash soll zu einer unverkennbaren Marke werden.

Welches Erlebnis hat euch beeindruckt?

Bei einem Contest bei Deezer Musik über Firestone haben wir den ersten Platz gewonnen. Dadurch durften wir ein kurzes Set auf dem Southside Festival 2023 spielen. Zusätzlich waren wir in Paris im Studio und haben einen neuen Song aufgenommen.

Zu hören auf

Spotify

Apple Music

Deezer

YouTube

Facebook

Instagram