Band aus Kirchheim: The Last Bash wollen aufs Hurricane-Festival

The Last Bash wollen aufs Hurricane-Festival

1 The Last Bash im vergangenen Jahr beim Southside-Festival. Foto: The Last Bash

Die vier Musiker der Kirchheimer Band The Last Bash wollen in diesem Sommer auf dem Hurricane-Festival spielen. Im Interview spricht Gitarrist Thomas Schöttle über diese Pläne und darüber, wie es um die lokale Musikszene steht.











Seit sechs Jahren stehen The Last Bash gemeinsam auf der Bühne. Ihre Musik, die sie als Mischung aus Rock’n’Roll und Indie-Musik bezeichnen, veröffentlichen die vier Endzwanziger Max Bantlin, Thomas Schöttle, Till Mack und Tobias Schöttmer von Beginn an auf ihrem eigenen Label. Auf Konzerte in Kirchheim und der Region folgte vergangenes Jahr ein Auftritt auf dem Southside-Festival in Neuhausen ob Eck – einem der größten Festivals in Deutschland mit etwa 60 000 Besucherinnen und Besuchern. In diesem Jahr soll es Ende Juni auf das bekannte Pendant, das Hurricane-Festival in Niedersachsen, gehen. Online kann darüber bis 3. Mai abgestimmt werden. Gitarrist Thomas Schöttle spricht im Interview darüber, wie es war, das erste Mal auf der ganz großen Bühne zu stehen – und wie es um die lokale Musikszene steht.