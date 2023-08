1 Auf dem Dachboden der Grundschule von Hohengehren lagert ein Teil des Fundus’ für das künftige Heimatmuseum Foto: /Peter Stotz

Eine Interessengemeinschaft kümmert sich um geschichtliche Zeugnisse aus Baltmannsweiler und Hohengehren. Ziel ist der Aufbau eines Heimatmuseums.















Link kopiert

Noch in diesem Jahr soll ein Heimat- und Geschichtsverein für Baltmannsweiler und Hohengehren gegründet werden. Das hat sich eine etwa 15-köpfige Gemeinschaft vorgenommen, die sich der Bewahrung der Alltagsgeschichte der beiden Dörfer verschrieben und bereits einen umfangreichen Fundus an historischen Gegenständen gesammelt hat. In absehbarer Zeit soll dann sogar der Aufbau eines Heimatmuseums folgen.