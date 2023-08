1 Wie viel Kita-Betreuung kostet, ist ein wichtiges gesellschaftspolitisches Thema. Foto: stock.adobe

Vielerorts wird die Betreuung in Kita und Kernzeit ab 1. September pauschal teurer für Familien. Nicht so in Baltmannsweiler. Die Gemeinde ändert die Elternbeiträge mit Bezug auf ihre tatsächlichen Betriebskosten. Einige Betreuungsangebote werden so sogar günstiger.