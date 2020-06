1 Auch wenn die Taktung zunimmt und die Fahrgastzahlen wieder steigen, will Go Ahead nicht nur den Plochinger Bahnhof (Bild) pünktlich bedienen. Foto: /Karin Ait Atmane

Von diesem Sonntag an fahren die Züge wieder im normalen Takt. Ob das, anders als lange Zeit, auch im Filstal wie vorgesehen funktioniert? – Der Betreiber Go Ahead und das Landesverkehrsministerium rechnen nicht mit einem neuerlichen Chaos

Kreis Esslingen - In den vergangenen Monaten ist es ruhig geworden auf der Filstalbahn. Vom Verkehr her sowieso – und auch von Beschwerden der Fahrgäste über unpünktliche Verbindungen, ausgefallene Züge und marode Waggons war in Corona-Zeiten nicht mehr viel zu hören. Zumindest nicht mehr, nachdem die anfangs noch voll besetzten Go-Ahead-Triebwagen zunehmend leerer wurden.