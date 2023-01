1 Der Zugverkehr am Bahnhof wurde vorübergehend eingestellt. Foto: SDMG/SDMG

Bei Wendlingen hält sich ein Pferd am Montag im Gleisbereich auf und wird von einem Zug erfasst. Das Tier stirbt sofort. Der Zugverkehr wird vorübergehend eingestellt.















Am Montagabend ist es in der Nähe des Bahnhofs in Wendlingen (Kreis Esslingen) zu einem fatalen Zusammenstoß gekommen. Ein Pferd hielt sich im Gleisbereich auf und wurde gegen 18 Uhr von einem Zug erfasst. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit.

Das Tier überlebte die Kollision nicht. Außerdem verletzte sich ein Reisender im betroffenen Zug. Der Zugverkehr am Bahnhof sei vorübergehend eingestellt worden. Vor allem der Regionalverkehr sei von Verspätungen und Ausfällen betroffen gewesen.

Ein Polizeihubschrauber habe das Gleisbett abgeflogen, um sicherzugehen, dass dort nicht noch mehr Tiere sind. Wie das Pferd auf die Gleise kam, müsse nun ermittelt werden.