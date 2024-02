Bahnverkehr ab Stuttgart: Tickets für den TGV nach Bordeaux sind buchbar

1 Der TGV verbindet im Sommer Stuttgart und Bordeaux. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Im Sommer gibt es an ausgewählten Samstagen eine umsteigefreie Bahnverbindung von Stuttgart nach Bordeaux. Der Ticketverkauf startet nun.











Link kopiert

Stuttgart kommt im Sommer vorübergehend in den Genuss einer umsteigefreien Bahnverbindung nach Bordeaux. An mehreren Samstagen im Juli und August verbindet ein TGV die beiden Städte. Das Angebot gab es im vergangenen Jahr erstmals von Frankfurt aus. Wegen Bauarbeiten im deutschen Eisenbahnnetz fällt die Bankenmetropole aber in diesen Sommer zeitweise als Start- und Zielpunkt der Züge aus. Es handle sich nach den Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr um eine „stark nachgefragte Verbindung“, erklärt die Deutsche Bahn, die die Züge in Kooperation mit ihrem französischen Pendant SNCF betreibt. Von Bordeaux ist es nur noch ein kurzer Weg bis zur bei Touristen beliebten Atlantikküste.