GLD-Streik: Diese Strecken sind in Baden-Württemberg betroffen

1 Ein Bild der Trostlosigkeit: Auf den Bahnsteige in Deutschland herrscht die totale Leere. Foto: dpa/Sascha Thelen

Was Bahnreisende im Bahnstreik mitbringen müssen sind gute Nerven und viel Geduld. Hier erfahren Sie, welche Strecken in Baden-Württemberg und rund um Stuttgart vom Bahnstreik betroffen sind.











Auch in Baden-Württemberg hat der Streik der GDL im Personenverkehr am Donnerstag (7. März) um zwei Uhr begonnen. Wie eine Sprecherin der Bahn am Morgen mitteilte, ist mit massiven Beeinträchtigungen zu rechnen. Der Grundfahrplan, der am Morgen angelaufen ist, biete ein stark reduziertes Angebot an Fahrten. Fahrgäste sollten sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindungen informieren. Laut GDL soll der Streik bis Freitag (8. März) um 13 Uhr andauern.

35-stündiger Ausstand auf den Schienen

Züge anderer Bahnunternehmen wie Go-Ahead Baden-Württemberg und SWEG dürften weitestgehend normal fahren. Sie sind nicht direkt vom GDL-Streik betroffen, wie beide Unternehmen mitteilten. Vereinzelt könne es zu Zugausfällen oder Verspätungen kommen. Fahrgäste sollten sich vor der Fahrt über ihre Verbindung informieren.

Die GDL hatte am Montag zu dem 35-stündigen Streik im Tarifstreit mit der Bahn aufgerufen. Es ist bereits der fünfte Ausstand im seit November laufenden Konflikt. Die Bahn rechnet bundesweit mit starken Einschränkungen im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr.

Hier erfahren Sie, welche Strecken rund um Stuttgart und in Baden-Württemberg betroffen sind.