1 Die Bahn will sich endlich des Bahnhofs in Plüderhausen annehmen. Foto: dpa/Silas Stein

Land und Bahn unterzeichnen eine Finanzierungsvereinbarung für den behindertengerechten Umbau des Bahnhofs in Plüderhausen – allerdings bisher nur für die Planung.















Der barrierefreie Ausbau des Bahnhofs in Plüderhausen wird ein bisschen konkreter. Wie die Deutsche Bahn (DB) und das Verkehrsministerium Baden-Württemberg in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt geben, haben beide Seiten eine entsprechende Finanzierungsvereinbarung unterzeichnet.

Diese umfasst zunächst allerdings nur die Theorie. Mit der Zeichnung könne die Deutsche Bahn jetzt mit der Grundlagenermittlung und der Vorplanung des Ausbauprojekts starten, heißt es in der Mitteilung. In diesen Projektphasen würden alle notwendigen Grundlagen erarbeitet und darauf aufbauend die infrastrukturell erforderlichen Maßnahmen abgeleitet und untersucht. Danach soll es in die Entwurfs- und Genehmigungsplanung gehen.

Bahn: Barrierefreiheit in greifbare Nähe

Auch wenn es noch etwas dauern werde, bis die Maßnahme baulich umgesetzt werden kann, ist Michael Groh, der Leiter des Regionalbereichs Südwest der DB zuversichtlich: „Die Barrierefreiheit am Bahnhof Plüderhausen rückt in greifbare Nähe“, sagt er. Immerhin mache man nun einen ersten wichtigen Schritt. Berthold Frieß, Amtschef im Ministerium für Verkehr, betont, dass das Land mit dem nun geschlossenen Planungsauftrag an die DB in Vorleistung gehe, um möglichst zügig eine Barrierefreiheit und Modernisierung des Bahnhofs zu erreichen. Damit werde nicht nur die Attraktivität dort gesteigert, sondern auch die Station für den Halt der neuen Doppelstockzüge im Zulauf auf Stuttgart vorbereitet.

Das Ziel für Plüderhausen ist, einen vollständig stufenfreien Einstieg in alle Züge zu ermöglichen. Dafür soll der Mittelbahnsteig an Gleis 2 und 3 zum Kombibahnsteig mit zwei Teilabschnitten mit einer Höhe von 76 und 55 Zentimetern für Fernverkehrs- und Nahverkehrszüge umgebaut werden. Außerdem sollen akustische und taktile Informations- und Leitsysteme installiert und die Unterführung gestalterisch aufgewertet werden, heißt es.

Land investiert 1,3 Millionen

Die Bahn soll nun die Planungsleistungen zeitnah am Markt ausschreiben. Das Land investiert darin mit rund 1,3 Millionen Euro. Für die spätere bauliche Umsetzung bedarf es neben der Finanzierungszusage des Bundes und des Landes auch eines Beitrags der Gemeinde Plüderhausen. Die Details sollen in den kommenden Monaten abgestimmt werden. Auch wenn die Gesamtfinanzierung steht, ist wegen der aufwendigen Planung laut Bahn und Ministerium nicht vor dem Jahr 2028 mit einem Baubeginn zu rechnen.