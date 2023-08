Verspätungen wegen Störung an Oberleitung

Zwischen einem S-Bahn-Zug und der Oberleitung entstand am Esslinger Bahnhofs am Freitagmittag ein Lichtbogen. Aufgrund der Rauchentwicklung rückte die Feuerwehr an. Gebrannt hat zwar nichts – aber der Einsatz sorgte für Verspätungen.















Am Esslinger Bahnhof ist es am Freitagnachmittag zu Verzögerungen und Zugausfällen gekommen. Grund dafür war eine Störung an der Oberleitung.

Laut der Bahnsprecherin Ursula Eickhoff gab es offenbar einen sogenannte Lichtbogen zwischen der Starkstromleitung und einer S-Bahn der Linie S 1. Damit verbunden kam es wohl zu einer Rauchentwicklung, die einen Feuerwehreinsatz auslöste. „Gebrannt hat allerdings nichts“, sagt die Sprecherin.

Betroffene S-Bahn wird repariert

Durch den Feuerwehreinsatz wurde der Zugverkehr behindert und Züge mussten teilweise umkehren. Betroffen waren die Regionalverkehrslinien IRE 6, MEX 12 und MEX 18. Von 14.30 Uhr an konnte der Bahnverkehr laut der Bahnsprecherin wieder normal weitergehen. Lediglich die betroffene S-Bahn stehe noch auf den Gleisen und müsse repariert werden.