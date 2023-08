1 Der Vorfall hat sich am Bahnsteig der Gleise 8 und 9 ereignet. (Symbolfoto) Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstagmittag am Bahnhof in Esslingen einem 12-jährigen Mädchen mehrfach Komplimente gemacht und sie festgehalten. Die Polizei sucht Zeugen.















Link kopiert

Ein unbekannter Mann hat am Samstagmittag am Bahnhof in Esslingen ein zwölfjähriges Mädchen belästigt. Wie die Bundespolizei Stuttgart am Montag berichtete, befand sich das Mädchen zusammen mit ihrer Freundin gegen 12.40 Uhr am Bahnsteig 8/9.

Dann kam der Mann auf sie zu und machte ihr zunächst Komplimente. Im weiteren Verlauf soll er sie kurzzeitig mit beiden Händen an den Oberarmen festgehalten haben. Bevor er dann über den Treppenabgang in unbekannte Richtung davon ging, hat er offenbar noch mehrere andere Mädchen angepöbelt. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Nötigung und Beleidigung. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07 11 / 87 03 50 erbeten.