Unbekannte greifen 22-Jährigen mit Pfefferspray an

1 Die Polizei sucht nach einem Angriff mit Pfefferspray am Esslinger Bahnhof nach Zeugen. (Symbolfoto) Foto: Eibner-Pressefoto/Deutzmann

Am Esslinger Bahnhof haben zwei Unbekannte einen 22-Jährigen geschubst und mit Pfefferspray besprüht. Zuvor hatten sie einen Rucksack geöffnet, der offenbar einer mit einer Schulklasse Reisenden gehörte. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall von Freitagmittag.















Link kopiert

Bereits am Freitag haben zwei Unbekannte am Esslinger Bahnhof einen 22-Jährigen geschubst und mit Pfefferspray angegriffen. Wie die Bundespolizei erst am Montag mitteilte, soll der junge Mann die beiden zuvor angesprochen haben, weil sie den Rucksack einer anderen Reisenden geöffnet hatten.

Der 22-Jährige soll einen der Unbekannten gegen 14.20 Uhr dabei beobachtet haben. Als er dann auf den Täter und seinen Begleiter zuging und sie darauf ansprach, schubste ihn der Begleiter unvermittelt, während der Mann, der zuvor den Rucksack geöffnet hatte, ihm Pfefferspray in die Augen sprühte.

Die beiden Männer flüchteten, bevor die alarmierte Polizei eintraf. Beide waren den Angaben zufolge etwa 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet. Einer der Beiden soll schwarze Haare gehabt und eine Bauchtasche bei sich getragen haben, der andere hatte einen Vollbart und einen Zopf. Der 22-Jährige wurde nach dem vorfall in ein Krankenhaus gebracht. Ob aus dem Rucksack, der einer Reisenden gehörte, die wahrscheinlich mit einer Schulklasse unterwegs war, etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung bittet Zeugen unter der Telefonnummer 07 11 / 87 03 50 um Hinweise.