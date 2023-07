1 Die Polizei rückte nach dem Angriff an den Bahnhof aus. (Archivbild) Foto: SDMG/Dietrich

Am Mittwochabend soll eine siebenköpfige Gruppe am Bahnhof in Esslingen einen 19-Jährigen angegriffen haben. Dabei wurde dem jungen Mann offenbar auch in den Rücken getreten. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.















Am Bahnhof Esslingen ist am Mittwochabend ein Streit eskaliert. Wie die Polizei berichtet, sollen sieben Jugendliche einem 19-Jährigen unter anderem in den Rücken getreten haben, danach flüchtete die Gruppe.

Gegen 18.30 Uhr geriet der junge Mann am Bahnsteig der Gleise fünf und sechs den Angeben zufolge zunächst in einen verbalen Streit. Dieser soll sich dann zu einer Rangelei ausgeweitet haben. Dabei soll dem 19-Jährigen auch in den rücken getreten worden sein, danach flüchtete die Gruppe unerkannt. Die alarmierte Polizei traf den jungen Mann mit seiner Begleitung noch am Bahnhof an. Die Bundespolizei nach dem Angriff wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet unter der Telefonnummer 07 11 / 87 03 50 um Zeugenhinweise.