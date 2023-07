Bahn-Vorfall in Stuttgart-Vaihingen

1 Bahnhof Vaihingen (Archivbild): Am überdachten Bahnsteig in der Mitte ereignete sich der Zwischenfall. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth/Achim Zweygarth

Warum schubst ein 70-Jähriger einen kleinen Jungen auf dem Bahnsteig? Zu dem Vorfall am Dienstag hat die Bundespolizei noch weitere Details.















Gefährlicher Zwischenfall auf einem Bahnsteig des Bahnhofs Stuttgart-Vaihingen: Ein 70-Jähriger soll am Dienstag gegen 11.40 Uhr einen kleinen Jungen in Richtung Gleise geschubst haben. Der Vierjährige konnte aber vom Vater aufgefangen werden. Anschließend gab es noch ein streitbares Nachspiel in einer S-Bahn Richtung Hauptbahnhof.

Ein DB-Wachmann fährt als Zeuge mit

Nach Informationen unserer Zeitung soll der 70-Jährige auf Bahnsteig 2/3 auf einer Bank gesessen sein. Er war zuvor offenbar vom Bodensee angereist. Vor ihm soll ein Bub gespielt und sich dabei rückwärts Richtung Senior bewegt haben. Der 70-Jährige soll das Kind in den Rücken gestoßen, das daraufhin Richtung Bahnsteigkante stolperte. Die Eltern stellten den Mann zur Rede, es gab einen Streit. „Die Betroffenen haben daraufhin einen Mitarbeiter der DB-Sicherheit angesprochen und der hatte sie in die S-Bahn S 1 begleitet“, sagt Bundespolizeisprecher Denis Sobek. Der 70-Jährige war nämlich in diese Bahn Richtung Stuttgart eingestiegen, und man wollte ihn offenbar nicht aus den Augen verlieren. Während der Fahrt soll der Senior die Eltern und den Bahn-Mitarbeiter beleidigt haben.

Vorwurf: Körperverletzung und Beleidigung

Alle Beteiligten wurden am S-Bahn-Halt Hauptbahnhof von der Bundespolizei abgefangen. Das Verhalten und die Motive des 70-Jährigen bleiben vorerst rätselhaft. „Uns gegenüber verhielt sich der Mann durchaus kooperativ“, sagt Bundespolizeisprecher Sobek. Ermittelt wird wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung. Zeugenhinweise werden über Telefon 07 11 / 8 70 35-0 erbeten.