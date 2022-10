1 Der Vorfall ereignete sich am Sonntagmorgen in einer Regionalbahn von Stuttgart nach Tübingen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein 46-jähriger Rollstuhlfahrer ist am Sonntag in der Regionalbahn unterwegs, als ihm zwei Unbekannte kurz vor dem Bahnhof Nürtingen (Kreis Esslingen) seine Geldbörse rauben. Die Polizei sucht Zeugen.















Am Sonntagmorgen ist einem Rollstuhlfahrer in der Regionalbahn 18 von Stuttgart nach Tübingen seine Geldbörse geraubt worden. Laut der Polizei befand sich der 46-jährige Rollstuhlfahrer im mittleren Zugbereich. Kurz vor dem Erreichen des Bahnhofs Nürtingen um 7.53 Uhr seien zwei männliche Personen an ihn herangetreten und hätten unter Gewaltanwendung aus einer Umhängetasche die Geldbörse des 46-Jährigen geraubt. Die Tatverdächtigen hätten den Zug am Bahnhof Nürtingen verlassen. Das Opfer sei weiter nach Reutlingen gefahren und habe sich dort an die Polizei gewandt. Eine Fahndung der Polizei nach den Tatverdächtigen im Bereich Nürtingen hatte jedoch keinen Erfolg.

Von den beiden mutmaßlichen Tätern liegt folgende Beschreibung vor: Ein Mann soll etwa 1,70 Meter und zwischen 17 und 18 Jahre alt sein. Er soll mittellange schwarze Haare und eine dunkle Hautfarbe haben, eine Brille sowie einen blauen medizinischen Mund-Nasenschutz getragen haben. Der zweite Mann soll ebenfalls 1,70 Meter groß, schlank und zwischen 17 und 18 Jahre alt sein. Er soll mittellange braune Haare und eine helle Hautfarbe haben und ebenfalls einen blauen medizinischen Mund-Nasenschutz getragen haben.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Reutlingen unter der Telefonnummer 07 121/942-33 33 in Verbindung zu setzten.