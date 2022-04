1 In der Backstube ist Tina Reicherter (21) in ihrem Element. Auf unserem Bild bestreicht sie Teig für Plunderstückchen. Foto: Manfred Grohe

Tina Reicherter aus Reutlingen ist die beste Bäckergesellin im Südwesten. Die Zahl der Bäckereien geht zurück – doch warum hat sie keine Angst vor der Zukunft?















Die junge Frau steht in typischer Bäckerkluft in der Backstube: grau-weiß karierte Hose, weißer Schurz, weißes T-Shirt. Um sie herum wuseln etliche Mitarbeiter, ein Kollege trägt einen Sack mit Zutaten vorbei. Tina Reicherter schneidet an einem Tisch einen Teig in Streifen und faltet sie zusammen. „Das gibt Plunderstückchen“, sagt die 21-Jährige. In der Backstube hat sie ihr Hobby zum Beruf gemacht. Schon zu Hause hat sie gerne gebacken: Brot, Brötchen, Kuchen. „Vieles habe ich von meiner Mutter mitbekommen“, erzählt sie. Und es liegt wohl auch etwas in der Familie: Der Opa war Metzger, sein Bruder Bäcker in Reutlingen.