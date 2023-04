1 Die Unbekannten hatten die Balkontür der Filiale aufgehebelt. Foto: dpa//Silvia Marks

Ein Lieferfahrer hat in der Nacht auf Dienstag zwei Einbrecher in einer Bäckerei in Kornwestheim auf frischer Tat ertappt. Die Handschellen klickten aber trotzdem nicht: Die Unbekannten griffen den Mann nämlich an und flüchteten.

Einer der Einbrecher schlägt sofort zu

Wie die Polizei mitteilt, war die Balkontüre der Bäckerei in der Bahnhofstraße aufgehebelt worden. Die beiden Täter – möglicherweise waren auch mehr als zwei Personen beteiligt – versuchten zwei Kassen und einen Tresor aufzubrechen, was ihnen aber nicht gelang. Gegen 2.30 Uhr traf schließlich der erwähnte Lieferant ein, der Ware für die Filiale anlieferte. Einer der Einbrecher soll sofort auf den Zeugen zugegangen und ihn geschlagen haben. Anschließend flüchteten beide Männe über eine Hintertüre in Richtung Jakobstraße.

Die Ermittlungen der Polizei zu diesem Vorfall dauern an. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums sucht nun Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet haben. Diese können sich unter 08 00 / 1 10 02 25 oder per E-Mail an hinweis.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de melden.