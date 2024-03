Badminton – Verbandsliga: Neuhausen feiert den Aufstieg in die Württembergliga

Neuhausen feiert den Aufstieg in die Württembergliga

1 Neuhausen bejubelt den Aufstieg, von links: Lukas Mauch, Srivathsan Rengarajan, Nils Dierolf, Svenja Reiber, Lara Gerlach, Tobias Spriegel und Fabian Schünemann. Foto: Sandra Hagmayer.

Die Spielerinnen und Spieler des TSV Neuhausen holen sich mit dem 6:2-Sieg gegen den TuS Stuttgart den vorzeitigen Titel der Badminton-Verbandsliga.











Link kopiert

Das Saisonziel war bei den Badmintonspielerinnen und –spielern des Verbandsligisten TSV Neuhausen vor der Runde klar definiert – der Aufstieg in die Württembergliga. Dafür trainierte das TSV-Team seit Beginn der Saison stringent und belohnte sich nun mit dem vorzeitigen Meistertitel und feierte den Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse. Neuhausens Trainer Florian Maier war nach den Begegnungen stolz auf sein Team und lobte vor allem den Ehrgeiz: „Vor der Saison hatten wir viele intensive Einheiten, um die Grundlagen für die Runde zu legen und haben dazu immer versucht, unsere Spieltaktiken zu verbessern“, sagte Maier und ergänzte: „Jeder hat sich zusätzlich noch über individuelles Training in Topform gebracht.“