Wohnen bei Heilbronn Ein außergewöhnliches Haus mit Holz, Stroh und toller Aussicht

Junge Stuttgarter Architekten haben in einer kleinen Gemeinde in der Metropolregion Stuttgart ein ungewöhnliches Haus entworfen. Es ist mit Stroh gedämmt, der Grundriss des Wohnhauses ermöglicht einen Blick in alle vier Himmelsrichtungen. Ein Besuch.