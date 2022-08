1 In Baden-Württemberg waren im August etwas mehr als 240 000 Menschen arbeitslos gemeldet. Foto: dpa/Fabian Sommer

Die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg ist im August erneut gestiegen. Der Anstieg ist zum Teil saisonal bedingt, wie die Arbeitsagentur mitteilt.















In Baden-Württemberg ist die Zahl der Arbeitslosen im August erneut gestiegen. Rund 241 500 Menschen waren arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Stuttgart berichtete. Das sind etwa 14 620 mehr als im Vormonat, Die Arbeitslosenquote stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte auf nun 3,8 Prozent. Im August 2021 hatte die Arbeitslosenquote noch bei 3,9 Prozent gelegen.

Der Anstieg ist nach Angaben der Arbeitsagentur zum Teil saisonal bedingt, da im Sommer viele Arbeits- und Ausbildungsverhältnisse auslaufen und junge Menschen die Schule verlassen. Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen stieg die Arbeitslosenquote im Vormonatsvergleich um 0,7 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent. 23 266 Menschen unter 25 Jahren seien derzeit noch arbeitslos gemeldet, teilte Christian Rauch, Chef der Regionaldirektion, mit.

„Die Zahl wird sich erfahrungsgemäß in den nächsten Monaten verringern, doch wir beobachten in den letzten Jahren eine gewisse Zurückhaltung bei der Aufnahme einer Ausbildung“, sagte Rauch. Dadurch verzögere sich der dringend notwendige Zuwachs an Fachkräften.