Baden-Württemberg: So wird das Wetter in den nächsten Tagen

So wird das Wetter in den nächsten Tagen

1 Sonnenhungrige rund um den Stuttgarter Schlossplatz. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO/Arnulf Hettrich

Bleibt es im Südwesten so frühlingshaft, wie am Montag? Der Deutsche Wetterdienst gibt Antworten.











Auf Sonnenschein und trockenes Wetter können sich Menschen in Baden-Württemberg am Dienstag vielerorts freuen. Es wird milder mit Temperaturen zwischen 12 und 18 Grad, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Am Rhein können am Vormittag jedoch noch ein paar Regentropfen fallen.

Am Mittwoch erwarten die Meteorologinnen und Meteorologen dann bedecktes Wetter und zeitweise auch Regen. In hohen Lagen könne es auch schneien. Die Temperaturen reichen von 5 Grad im Hochschwarzwald bis 14 Grad in Tauberfranken. Am Donnerstag wird es laut DWD im Osten zunächst sonnig, im Tagesverlauf breiten sich dann Regen und dichte Wolken aus, die gegen Nachmittag in Schauer übergehen.