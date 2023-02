Baden-Württemberg Erhebliche Einschränkungen zu Ferienbeginn im Reiseverkehr

Viele Familien im Südwesten starten am Wochenende in die Ferien. Am Stuttgarter Flughafen geht jedoch seit Freitagmorgen gar nichts. Und auch auf der Straße und im Zug dürfte es Einschränkungen geben.