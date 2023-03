Jahreskarten ausverkauft Besucher kritisieren „Resortpass“ – das sagt der Europa Park dazu

Zu teuer und an zu viele Bedingungen geknüpft – so äußern sich Menschen über das neue Jahresabo-Modell des Europa Parks in Rust. Auch wenn sie schon ausverkauft sind, gibt es Möglichkeiten für Besucher, um an die Tickets zu kommen.