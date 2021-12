2 Manfred Lucha hat einen Brandbrief an Jens Spahn geschrieben. Foto: IMAGO / Eibner

Baden-Württembergs Sozialminister Lucha kündigt eine Korrektur der Coronaverordnung an. In einem Brandbrief an den Bund verlangt er mehr Impfstoff.















Link kopiert

Stuttgart - Die seit Samstag in Baden-Württemberg geltende Coronaverordnung ist am Sonntag erheblich entschärft worden. Überdies sind die Ordnungsbehörden vom Sozialministerium in Stuttgart aufgefordert worden, in der ersten Woche Kulanz zu üben und von der Ahndung von Verstößen zunächst abzusehen. Die Neuerungen teilte das Sozialministerium am Sonntag per Pressemitteilung mit. Sie sollen als „Klarstellungen“ in die Begründung zur Coronaverordnung mit aufgenommen werden.