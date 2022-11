Baden in Stuttgart

1 Das Personal fehlt: Seit 2020 hat das Leo-Vetter-Bad im Sommer geschlossen. Foto: teffen /Honzera

Seit zwei Jahren haben die Hallenbäder in der Landeshauptstadt den Sommer über geschlossen. Dagegen regt sich Widerstand. Die Hintergründe.















Die knallroten Postkarten sind nicht zu übersehen. Mehr als 300 dieser von Bürgern unterzeichneten Protestschreiben hat die SPD Stuttgart-Ost nun offiziell an die Verwaltung im Stuttgarter Rathaus übergeben. „Wahrscheinlich sind es aber bis zu 500, da viele Bürger diese auch persönlich verschickt haben“, betont die Vorsitzende Anja Dargatz. Der Ortsverein kämpft mit der Aktion gegen die sommerliche Schließung der Hallenbäder in der Stadt, insbesondere dem Leo-Vetter-Bad an der Landhausstraße.