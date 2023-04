1 Schwerer Unfall in Bad Säckingen (Symbolbild) Foto: dpa/Peter Kneffel

In Bad Säckingen stürzt ein siebenjähriger Junge in einen etwa drei Meter tiefen Schacht. Was über den Vorfall bekannt ist.















Ein Junge hat in Bad Säckingen (Kreis Waldshut) einen Sturz in einen etwa drei Meter tiefen Schacht unverletzt überstanden. Der Siebenjährige war am Mittwoch auf einem Parkplatz unterwegs, als es zu dem Sturz im Bereich einer Grünfläche kam. Ein Passant hatte das Unglück beobachtet und gemeldet, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag erklärte.

Vermutet wird, dass das am Schacht angebrachte Sicherungsgitter nicht richtig verankert war. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei bargen das Kind.