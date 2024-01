Backnang im Rems-Murr-Kreis: SEK-Einsatz in der Bahnhofstraße

1 In der Nähe des Backnanger Bahnhofs gab es am Samstag einen SEK-Einsatz. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

In der Oberen Bahnhofstraße in Backnang gab es am Samstag einen größeren Polizeieinsatz. Mit der Hilfe von Spezialkräften wurde eine Person am Suizid gehindert.











In der Oberen Bahnhofstraße in Backnang (Rems-Murr-Kreis) hat es am Samstag einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Streifenpolizisten in schwerer Schutzausstattung, Spezialeinsatzkräfte und Mitarbeiter eines Rettungsdienstes waren beteiligt. Laut einem Sprecher ging es um die Verhinderung eines angedrohten Suizids. Verwandte der betroffenen Person hätten die Polizei gegen 12.15 Uhr alarmiert. Der Einsatz selbst spielte sich in einem Wohnhaus ab.

„Für dritte Personen bestand keine Gefahr“, betonte der Sprecher der Polizei. Auch eine Waffe sei nicht im Spiel gewesen. Das Spezialeinsatzkommando sei allerdings dennoch hinzugezogen worden, weil das Risiko für die eingesetzten Beamten nicht kalkulierbar gewesen sei. Gegen 16.30 Uhr kam schließlich die Entwarnung: Die gefährdete Person konnte in Gewahrsam genommen werden und kam in eine Klinik.

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 und unter https://ts-im-internet.de/ erreichbar. Eine Liste mit Hilfsangeboten findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/