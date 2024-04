Babybeach in Leinfelden-Echterdingen: Was bringen Salzinhalatorien für Kinder?

1 Die Babybeach-Betreiberin Daria Moiseeva schwört auch als Mutter auf das Konzept der Einrichtung in Echterdingen.Foto: C. Holowiecki Foto:

Schon nach wenigen Sekunden merkt man: Hier liegt etwas in der Luft. Auf den Lippen und in der Mundhöhle bildet sich ein salziger Film, die Nase kitzelt. Auch in der Lunge rumort es, und das ist durchaus gewollt. Im Babybeach-Salzraum vergräbt man seine Füße nicht nur in einem Sandkasten voll mit grobkörnigem Meersalz aus Kroatien, man wird auch damit benebelt. Über einen Sole-Aerosolgenerator wird ein Dunst aus 14-prozentigem Salzsolewasser in den Raum gepustet. Die Luft im Raum ist entsprechend trüb. „Es geht in jede Pore“, sagt Gertruda Meister.