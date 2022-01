4 Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag auf der B465 an der Autobahnauffahrt Kirchheim-Ost. Foto: SDMG/Kaczor/ Kohls

Am Samstag stoßen auf der B465 bei Kirchheim-Ost zwei Autos zusammen, weil ein 61-Jähriger über eine rote Ampel fährt. Vier Personen werden verletzt.















Kirchheim unter Teck - Vermutlich weil ein Autofahrer eine rote Ampel missachtet hatte, ist es am Samstagnachmittag auf der B465 an der Autobahnauffahrt Kirchheim-Ost (Kreis Esslingen) zu einen Unfall gekommen.

Laut Angaben der Polizei war ein 61-jähriger Mann mit seinem Dacia Duster gegen 14.20 Uhr auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Kirchheim unterwegs. An der Auffahrt zur Autobahn soll er trotz einer roten Ampel weitergefahren sein. Daraufhin kollidierte er frontal mit einem Suzuki Vitara eines 59-Jährigen. Dieser wollte wohl bei Grün in Richtung A8 abbiegen.

Vier Personen verletzten sich leicht

Beide Fahrzeuge gerieten durch den Zusammenstoß ins Schleudern. Der Suzuki touchierte den Ampelmast und einen Ford Mondeo. Alle vier Insassen im Dacia und Suzuki verletzten sich leicht. Sie kamen ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf rund 25.000 Euro.

Die B 465 war während der Unfallaufnahme für etwa 1,5 Stunden gesperrt, in Fahrtrichtung Kirchheim konnte die Straße noch einspurig befahren werden.

Neben dem Rettungsdienst waren die Feuerwehr Dettingen sowie das Technische Hilfswerk vor Ort. Die Verkehrspolizei Esslingen ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990420 zu melden.