B27 bei Lauffen am Neckar: Polizei stoppt Auto mit elf Insassen – vier Kinder in Kofferraum

Polizei stoppt Auto mit elf Insassen – vier Kinder in Kofferraum

B27 bei Lauffen am Neckar

1 Auf den Fahrer des Wagens kommt nun eine Anzeige zu. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/U. J. Alexander/IMAGO

Die Polizei hat ein Auto, das auf B27 in Richtung Lauffen am Neckar unterwegs war, gestoppt. In dem Fahrzeug befanden sich elf Insassen, im Kofferraum lagen vier Kinder.











In Baden-Württemberg hat die Polizei ein Auto mit elf Insassen gestoppt. Im Kofferraum des Mittelklassewagens lagen vier Kinder, wie die Polizei in Heilbronn am Montag mitteilte. Auf den Rücksitzen befanden sich zudem drei Erwachsene und zwei weitere Kinder, während vorn ein 28-jähriger Fahrer und ein jugendlicher Beifahrer saßen.

Den Angaben zufolge war das Auto am Sonntag auf der Bundesstraße 27 in Richtung Lauffen am Neckar unterwegs. Ein Zeuge verständigte wegen des vollbesetzten Wagens die Polizei. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige.