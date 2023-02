5 Auf der B 14 Richtung Stuttgart ist ein Lastwagen ausgebrannt. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Am Mittwoch brennt ein Lastwagen auf der B 14 Richtung Stuttgart. Die Straße muss kurzzeitig voll gesperrt werden. Noch immer gibt es Verkehrsbehinderungen.















Am Mittwochmorgen ist ein Lastwagen auf der B14 Richtung Stuttgart ausgebrannt. Wie die Polizei berichtet, waren gegen 9.15 Uhr an dem Fahrzeug zwischen dem Teiler B14/B29 und der Ausfahrt Waiblingen-Süd (Rems-Murr-Kreis) sämtliche Kontrollleuchten angegangen, woraufhin der 52 Jahre alte Fahrer den Lastwagen stoppte.

Als er ausstieg, bemerkte er, dass der Lkw bereits zu brennen begonnen hatte. Kurze Zeit später brannte er vollständig. Die Bundesstraße musste in Richtung Stuttgart zunächst voll gesperrt werden, später wurde der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen am brennenden Fahrzeug vorbeigeleitet. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern an (Stand: 10.40 Uhr).

Es entstand ein Totalschaden. Ersten Schätzungen zufolge dürfte die Schadenshöhe im sechsstelligen Bereich liegen. Der Fahrer blieb unverletzt. Zur Ladung und zur Brandursache liegen bislang keine Hinweise vor.