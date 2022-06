9 Auf der Bundesstraße aßen und musizierten die Demonstranten gemeinsam. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner/7aktuell.de | Andreas Werner

Rund 150 Menschen haben mit einem gemeinsamen Picknick auf der Bundesstraße 14 in Stuttgart für eine andere Verkehrspolitik im Land demonstriert. Die Polizei sperrte das Gebiet großräumig ab.















Ein Picknick mitten auf der Bundesstraße: Dutzende Umweltaktivisten sind am Sonntag in Stuttgart auf der B14 zum gemeinsamen Essen zusammengekommen, um sich für neue Wege der Mobilität einzusetzen. Trotz der großen Hitze nahmen etwa 150 Menschen an der Aktion teil, sagte eine Organisatorin am Sonntag. Die Teilnehmer suchten Schatten unter Bäumen und hörten den Reden, etwa zum Thema kostenloser Personennahverkehr, zu. Die Veranstalter hatten zuvor mit bis zu 500 Teilnehmenden gerechnet.

Laut einem Sprecher der Polizei verlief die Aktion ruhig und ohne Zwischenfälle. Der Bereich um das Picknick war für den Verkehr weiträumig abgesperrt worden.

Die Umweltaktivisten erklärten, die B14 sei ein Symbol für die jahrzehntelange falsche Verkehrspolitik in Stuttgart, die Raum raube und krank mache. Sie fordern einen kostenlosen Personennahverkehr und eine sichere Umgebung für Radfahrer wie Fußgänger in der Stadt. Bundesweit kamen am Sonntag Menschen unter dem Motto „Mobil ohne Auto“ zu verkehrspolitischen Aktionen zusammen.