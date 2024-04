B 465 bei Kirchheim: 20.000 Euro Schaden und eine Verletzte bei Unfall an Autobahnauffahrt

20.000 Euro Schaden und eine Verletzte bei Unfall an Autobahnauffahrt

1 Der Unfall passierte gegen 17.45 Uhr bei der Autobahnauffahrt auf die A 8. (Symbolfoto) Foto: dpa/Stefan Puchner

Bei einem Unfall am Sonntagabend ist eine 54-Jährige verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die Frau mit ihrem Mercedes auf ein Wohnmobil aufgefahren, das an einer roten Ampel angehalten hatte.











Link kopiert

Auf der B 465 bei Kirchheim ist am Sonntagabend ein schadensträchtiger Unfall passiert. Eine 54-Jährige ist gegen 17.45 Uhr mit ihrem Mercedes auf ein Wohnmobil aufgefahren, das an der roten Ampel an der Autobahnauffahrt angehalten hatte, berichtet die Polizei.

Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. Ihr Mercedes musste abgeschleppt werden, den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro.