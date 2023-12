B 27 bei Leinfelden-Echterdingen: Lastwagen verliert geladenes Rohr – 12 000 Euro Schaden

1 Durch verlorene Ladung kam es auf der B 27 zu einem Unfall. (Symbolfoto) Foto: mhp - stock.adobe.com/Mario Hösel

Bei einem Unfall auf der B 27 bei Leinfelden-Echterdingen ist am Montagnachmittag ein fünfstelliger Sachschaden entstanden. Ein Lastwagen hatte ein Rohr verloren, drei Autos wurden dadurch beschädigt.











Bei einem Unfall durch verlorene Ladung auf der B 27 bei Echterdingen (Kreis Esslingen) ist am Montag ein Schaden in Höhe von etwa 12 0000 Euro entstanden. An dem Unfall waren mehrere Fahrzeuge beteiligt, berichtet die Polizei.

Gegen 17.40 Uhr hat ein Lastwagen, der in Richtung Stuttgart unterwegs war, auf Höher der Anschlussstelle Leinfelden-Echterdingen Süd ein Rohr verloren. Es fiel vom Laster und prallte gegen den Mercedes eines 42-Jährigen. Zwei weitere Autos fuhren über das Rohr, weil sie nicht ausweichen konnten. Der Lkw-Fahrer bemerkte den Verlust seiner Ladung und stoppte, der Schaden entstand an den betroffenen Pkw.