1 Auf der B 10 fuhr eine Frau Schlangenlinien und gefährdete andere Autofahrer. (Symbolbild) Foto: dpa/Nicolas Armer

Am Donnerstagabend ist auf der B 10 bei Esslingen-Mettingen eine Autofahrerin aufgefallen, weil sie Schlangenlinien gefahren ist. Sie hatte einen Alkoholpegel von über zwei Promille.

Esslingen - Am Donnerstagabend ist eine 33 Jahre alte Frau stark betrunken auf der B 10 in Richtung Esslingen gefahren und hat damit andere Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Laut Polizei fiel die Frau gegen 19.30 Uhr mit ihrer schwarzen Mercedes A-Klasse auf der Bundesstraße zwischen Bad Cannstatt und der Ausfahrt Esslingen-Mettingen auf. Sie sei Schlangenlinien gefahren und habe dadurch andere Fahrzeuge in Gefahr gebracht. Die Polizei stoppte die 33-Jährige in einer Werkszufahrt in der Siemensstraße in Mettingen. Den Beamten sei bei der Kontrolle eine starke Alkoholfahne entgegengeschlagen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille.

Nach einer Blutentnahme musste die Frau ihren Führerschein abgeben. Die Polizei Esslingen sucht nach Verkehrsteilnehmern, die durch die Fahrweise der 33-Jährigen gefährdet worden sind. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0711 3990-0 melden.