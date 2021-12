1 81-Jährige fährt an Heiligabend gegen zwei Pkws. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Stefan Puchner

An Heiligabend ist es in Esslingen zu einem Autounfall mit 3 Beteiligten gekommen. Eine Person wurde dabei leicht verletzt und in eine Klinik gebracht.















Link kopiert

An Heiligabend gab es in Esslingen gegen 11.10 Uhr einen Verkehrsunfall mit drei Beteiligten. Nach Angaben der Polizei wollte eine 81-jährige Frau mit ihrem Pkw von der Blumenstraße nach rechts in die Landenbergerstraße abbiegen und prallte dabei gegen das entgegenkommende Auto eines 51-Jährigen. Anschließend stieß sie zusätzlich noch gegen ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug.

Die ältere Dame wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 17.000 Euro.