Autounfall am Stuttgarter Flughafen

1 Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Foto: SDMG/Boehmler

Zwei Autos sind am Montagnachmittag am Stuttgarter Flughafen (Kreis Esslingen) zusammengestoßen. Eine Fahrerin hatte wohl eine rote Ampel übersehen.















Drei Personen sind bei einem Autounfall am Montagnachmittag am Stuttgarter Flughafen nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei leicht verletzt worden. Nach den Angaben war eine 21-Jährige gegen 14.45 Uhr mit ihrem Wagen auf der Flughafenentlastungsstraße, K 1272, unterwegs. An der Einmündung zu Betriebsstraße übersah die Fahrerin wohl eine rote Ampel und stieß mit einem 49-jährigen Autofahrer zusammen.

20.000 Euro Schaden

Durch die Kollision wurde laut Polizei neben der Unfallverursacherin und dem 49-Jährigen auch dessen gleichaltrige Beifahrerin verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur ärztlichen Versorgung in umliegende Kliniken. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro.